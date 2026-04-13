Índia sobe para 3º lugar no mundo em capacidade instalada de energia renovável

247 - A Índia passou a ocupar o 3º lugar no ranking mundial de capacidade instalada de fontes de energia renovável. O dado foi divulgado pelo ministro de Energia Nova e Renovável da Índia, Pralhad Joshi, com base em relatório da Agência Internacional de Energias Renováveis referente a dezembro de 2025. A informação foi publicada pela ANI, parceira da TV BRICS.

Com capacidade de 2,2 mil gigawatts, a China permanece na liderança global, enquanto o Brasil ocupa a 4ª posição, com 228,2 gigawatts. A Índia registra, por sua vez, 250,5 gigawatts de capacidade instalada. Os Estados Unidos ocupam a segunda posição.

Segundo o ministério indiano, no ano fiscal de 2025–2026 o país já produziu cerca de 1,8 mil bilhões de quilowatts de eletricidade. Desse total, aproximadamente 539 bilhões de quilowatts (29,2%) foram gerados a partir de fontes não fósseis, como solar, eólica, hídrica e nuclear.

Em termos de capacidade instalada acumulada, em junho de 2025, a matriz elétrica da Índia passou a ser composta por 50% de geração proveniente de fontes não fósseis. O resultado foi alcançado cinco anos antes da meta estabelecida na Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), no âmbito do Acordo de Paris.

O ministério segue comprometido com a meta definida pelo primeiro-ministro Narendra Modi na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), que prevê ampliar, até 2030, a capacidade instalada de fontes não fósseis para 500 gigawatts.

Anteriormente, o governo aprovou a Missão Nacional do Hidrogênio Verde, com investimentos superiores a US$ 2 bilhões (cerca de R$ 11 bilhões), visando à produção de pelo menos 5 milhões de toneladas métricas de hidrogênio verde por ano até 2030. A iniciativa deve adicionar 125 gigawatts de capacidade renovável, atrair mais de US$ 87 bilhões em investimentos (aproximadamente R$ 444 bilhões), gerar mais de 600 mil empregos e reduzir as emissões de CO₂ em 50 milhões de toneladas anuais.

Além disso, a Índia registrou novo recorde na geração de energia eólica no ano fiscal de 2025–2026, com expansão de 6,05 gigawatts, o que representa um crescimento de 46% em relação ao período anterior. Com isso, o país ultrapassou 56 gigawatts de capacidade instalada e passou a ocupar a quarta posição mundial no setor. O programa de incentivo contou com cerca de US$ 55 milhões (aproximadamente R$ 281 milhões).