Índia testa com sucesso tecnologia de chuva artificial em Délhi

247 - O governo de Délhi, na Índia, concluiu com êxito a preparação para o primeiro teste de semeadura de nuvens — tecnologia que visa provocar chuva artificial e reduzir os altos índices de poluição atmosférica que afetam a capital. A iniciativa foi confirmada pela chefe do governo local, Rekha Gupta, e divulgada pela agência ANI, parceira da TV BRICS.

De acordo com a TV BRICS, o experimento está programado para ocorrer em 29 de outubro, caso as condições climáticas sejam favoráveis. O método consiste no uso de aviões equipados com substâncias que estimulam a condensação de umidade nas nuvens, gerando precipitação artificial.

Gupta celebrou o avanço do projeto e agradeceu o empenho dos especialistas envolvidos. “O objetivo do governo é tornar o ar da capital mais limpo e equilibrar o meio ambiente com essa inovação”, afirmou. A líder destacou ainda que a medida representa um passo importante para o desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas à sustentabilidade urbana.

Após meses de pesquisa e preparação, a tecnologia empregada tem potencial para não apenas amenizar a poluição de Délhi, mas também abrir caminho para novos métodos científicos de controle ambiental. Com a crescente crise de qualidade do ar que afeta milhões de habitantes, a semeadura de nuvens surge como uma alternativa inovadora para melhorar as condições de vida na metrópole.