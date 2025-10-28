Malásia está pronta para aderir ao BRICS “já amanhã”, diz primeiro-ministro

247 - Durante a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, declarou que seu país está preparado para integrar o grupo BRICS “a qualquer momento”. A informação foi divulgada pela agência russa Sputnik.

De acordo com Anwar Ibrahim, a Malásia vê a entrada no bloco como uma prioridade estratégica. “Sim, é claro que queremos ingressar [no BRICS]... Se eles aceitarem amanhã, podemos entrar amanhã”, afirmou o premiê, em declaração feita à margem do encontro da ASEAN.

O BRICS foi criado em 2006 como uma aliança entre Brasil, Rússia, Índia e China, tendo a África do Sul ingressado em 2010. O grupo busca fortalecer a cooperação econômica e política entre países emergentes e desafiar o domínio das potências ocidentais nas instituições financeiras internacionais.

Nos últimos anos, o BRICS tem ampliado significativamente sua composição. Em 2024, o bloco recebeu Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos. Já em 2025, a Indonésia tornou-se membro pleno. A partir de 1º de janeiro, outros países — entre eles Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Tailândia, Cuba, Malásia, Uganda e Uzbequistão — foram reconhecidos como estados parceiros oficiais do grupo.