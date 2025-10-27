Jornalistas estrangeiros cantam parabéns a Lula na Malásia

247 - Durante sua chegada à Cúpula do Leste Asiático, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi surpreendido por uma demonstração de carinho inesperada. Em vídeo publicado nas redes sociais, os jornalistas presentes na chegada do evento aparecem cantando parabéns ao presidente, que completa 80 anos nesta segunda-feira (27).

“Na chegada à Cúpula do Leste Asiático, ganhei um parabéns inesperado dos jornalistas estrangeiros”, escreveu o presidente na publicação.

Viagem à Ásia

Lula encerrou nesta segunda-feira (27) uma intensa maratona diplomática pela Indonésia e Malásia, que incluiu sua participação inédita na 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). Em coletiva de imprensa concedida antes do retorno ao Brasil, o presidente fez um balanço positivo da viagem e afirmou que o país vive um novo momento de protagonismo internacional.

Durante a passagem pelos dois países, o presidente firmou acordos em áreas como semicondutores, ciência e tecnologia, energia, agricultura sustentável e inovação. A visita resultou na abertura de seis novos mercados para produtos brasileiros e na assinatura de sete instrumentos de cooperação com a Malásia, além de oito parcerias com a Indonésia.

“É mais uma viagem exitosa do governo brasileiro ao exterior. Temos um potencial extraordinário em todas as áreas para crescer a relação com a Indonésia e a Malásia”, afirmou Lula. Ele destacou a boa relação com o presidente indonésio Prabowo Subianto e o entusiasmo do primeiro-ministro malaio Anwar Ibrahim em estreitar laços com o Brasil.