Lula defende nova etapa nas relações entre Brasil e África do Sul

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (9) que Brasil e África do Sul precisam ampliar significativamente sua cooperação econômica, tecnológica e política. A declaração foi feita em Brasília durante visita de Estado do presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, ocasião em que os dois países anunciaram novos acordos e discutiram formas de aprofundar a parceria bilateral.

Em pronunciamento à imprensa, Lula destacou que o encontro serviu para revisar temas bilaterais e fortalecer o diálogo entre as duas nações, que atuam conjuntamente em fóruns internacionais como BRICS, IBAS e G20. A íntegra do pronunciamento foi publicada no site oficial do governo federal.

Durante a reunião, Brasil e África do Sul assinaram dois instrumentos voltados ao fortalecimento das relações econômicas e institucionais. Um deles renova por quatro anos o Plano de Ação para o setor de Turismo, com foco na ampliação de viagens de lazer e negócios entre os dois países. O outro estabelece um acordo de Comércio e Investimentos entre a Apex-Brasil e o Departamento de Comércio, Indústria e Competitividade da África do Sul.

Lula afirmou que o volume atual de comércio bilateral não corresponde ao potencial das duas economias. Segundo ele, a troca comercial permanece praticamente estagnada há cerca de duas décadas.

“A relação comercial não está à altura do potencial de nossas economias. O intercâmbio anual entre Brasil e África do Sul está estagnado há quase 20 anos, chegando agora há pouco a 2 bilhões e 300 milhões de reais”, disse o presidente.

Ele destacou ainda as dimensões e características econômicas dos dois países como fator que poderia impulsionar o comércio.

“O Brasil tem 215 milhões de habitantes, a África do Sul tem 62 milhões de habitantes. A África do Sul é o país mais industrializado do continente africano, nós somos o mais industrializado da América Latina. Portanto, não existe nenhuma explicação política para que a gente não tenha um comércio acima de 10 bilhões de dólares.”

Cooperação em tecnologia, energia e agricultura

O presidente brasileiro afirmou que os dois países possuem grande potencial de cooperação em áreas estratégicas como energia renovável, ciência e tecnologia e produção agrícola. “Nós temos muita similaridade, nós temos muito o que aprender com a África do Sul, nós temos muito o que ensinar para a África do Sul”, afirmou Lula.

Segundo Lula, o Brasil possui expertise relevante em energia renovável e agricultura, setores nos quais a cooperação bilateral pode gerar ganhos mútuos. Além disso, os governos decidiram acelerar as negociações de um Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos. No agronegócio, a intenção é ampliar o compartilhamento de boas práticas e intensificar a colaboração em saúde animal por meio do grupo de trabalho bilateral de cooperação agrícola.

Defesa e indústria estratégica

Outro tema destacado foi a cooperação na área de defesa. Lula afirmou que a promulgação do acordo bilateral nessa área abre caminho para novos projetos conjuntos, inclusive na indústria militar e aeronáutica. “Se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente”, ressaltou.

O presidente observou que a África do Sul já opera aeronaves da Embraer e pode se tornar um mercado relevante para a indústria de defesa brasileira. Ele também ressaltou que a América do Sul mantém uma tradição de região pacífica. “Aqui, na América do Sul, nós nos colocamos como uma região de paz. Aqui ninguém tem bomba nuclear, aqui ninguém tem bomba atômica”, disse.

Minerais críticos e desenvolvimento industrial

Lula também destacou o potencial estratégico de Brasil e África do Sul na produção de minerais críticos e terras raras, recursos considerados essenciais para a transição energética e digital global.

O presidente afirmou que os dois países devem avançar na criação de cadeias produtivas que agreguem valor aos recursos naturais, evitando repetir modelos de exportação de matérias-primas sem industrialização.

“O Brasil não vai fazer das terras raras e dos minerais críticos aquilo que foi feito com o minério de ferro: a gente vender o minério e comprar produto acabado pagando 100 vezes mais caro.” Segundo ele, a parceria entre os dois países pode incluir empresas conjuntas para exploração e processamento desses minerais.

Clima, G20 e agenda do Sul Global

A agenda climática também esteve no centro das conversas. Lula agradeceu o apoio da África do Sul à COP30 e convidou o país a participar da iniciativa Fundo Florestas Tropicais Para Sempre (TFFF), lançada em Belém.

“Pela primeira vez os países do Sul Global não estão pedindo dinheiro aos países ricos. Nós criamos um fundo, esse fundo vai ser aplicado, quem aplicar nesse fundo vai ganhar uma rentabilidade da sua aplicação”, destacou o presidente Lula.

O presidente também ressaltou a importância da cooperação entre Brasil e África do Sul no G20 e em outras iniciativas internacionais voltadas ao combate à fome, à pobreza e às desigualdades. “África do Sul e Brasil compartilham a convicção de que o Sul Global deve ter voz ativa nas grandes decisões internacionais”, afirmou mais à frente.

Democracia e cenário internacional

Durante o pronunciamento, Lula afirmou ainda que ele e Ramaphosa participarão, em abril, da quarta “Reunião em Defesa da Democracia”, organizada pelo presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, em Barcelona.

O presidente brasileiro também manifestou preocupação com o agravamento de conflitos internacionais, especialmente no Oriente Médio, ressaltando impactos humanitários e econômicos. “O diálogo e a diplomacia constituem o único caminho viável para a construção de uma solução duradoura”, destacou Lula em seu pronunciamento.

Ao encerrar a declaração, Lula agradeceu a visita do líder sul-africano e destacou o caráter estratégico da aproximação entre os dois países: “quero agradecer mais uma vez ao meu amigo Ramaphosa pela sua visita ao Brasil.”