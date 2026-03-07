Lula recebe presidente da África do Sul na segunda para ampliar comércio bilateral

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe nesta segunda-feira (9), em Brasília, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, para uma série de reuniões voltadas ao fortalecimento das relações bilaterais. O encontro, marcado para o Palácio do Planalto, deve resultar na assinatura de pelo menos três acordos destinados a ampliar a cooperação entre os dois países, informa o G1.

A visita ocorre em meio à estratégia do governo brasileiro de diversificar parceiros comerciais diante das tensões provocadas pelo aumento de tarifas comerciais por parte dos Estados Unidos. Brasil e África do Sul negociam instrumentos de cooperação que abrangem áreas como turismo, comércio e investimento, além de iniciativas voltadas ao intercâmbio cultural.

A agenda oficial prevê que Ramaphosa chegue ao Palácio do Planalto pela manhã para uma reunião reservada com Lula. Após o encontro bilateral, os dois chefes de Estado devem fazer uma declaração conjunta à imprensa sobre os resultados das conversas e os acordos firmados.

Em seguida, o presidente brasileiro oferecerá um almoço em homenagem ao líder sul-africano no Palácio do Itamaraty. A programação também inclui um evento empresarial programado para o período da tarde, que reunirá representantes do setor privado do Brasil e da África do Sul com o objetivo de estimular novas oportunidades de negócios e investimentos.

A visita de Ramaphosa ocorre acompanhada por uma comitiva de empresários sul-africanos, sinalizando o interesse do país africano em aprofundar os laços econômicos com o Brasil e ampliar as possibilidades de cooperação comercial.

Dados recentes indicam que o intercâmbio econômico entre os dois países ainda é considerado modesto, embora apresente potencial de expansão. Em 2025, a corrente de comércio entre Brasil e África do Sul alcançou cerca de US$ 2,2 bilhões, sendo aproximadamente US$ 1,5 bilhão em exportações brasileiras.

Auxiliares do presidente Lula avaliam que o volume atual de comércio não reflete a capacidade econômica das duas nações. Por isso, o governo brasileiro busca fortalecer o diálogo político e econômico com Pretória, com a expectativa de abrir novos mercados e ampliar a presença de produtos brasileiros no continente africano.