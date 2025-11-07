Tufão deixa um rastro de destruição no Sudeste Asiático

247 - Uma onda de destruição deixou seu rastro pelo Sudeste Asiático quando o tufão Kalmaegi atingiu primeiramente as Filipinas e, em seguida, a região central do Vietnã. Segundo reportagem da agência Reuters, cientistas apontam que temperaturas oceânicas elevadas — fruto do aquecimento global — estão por trás da intensificação de tempestades da magnitude observada. No arquipélago filipina, Kalmaegi já causou ao menos 188 mortes, além de danos profundos à infraestrutura e à agricultura.

Pouco depois, o fenômeno atingiu o Vietnã, provocando novos danos e cinco mortes confirmadas até então. De acordo com o pesquisador Ben Clarke, do Grantham Institute on Climate Change and the Environment, “a temperatura da superfície do mar no Pacífico Norte Ocidental e no Mar da China Meridional está excepcionalmente quente”.

Ele acrescenta que “Kalmaegi será mais potente e mais úmido por causa dessas temperaturas elevadas, e essa tendência de temperatura da superfície do mar está claramente ligada ao aquecimento global causado pelo homem”.

A pesquisadora Gianmarco Mengaldo, da National University of Singapore, explica que apesar de não ser possível atribuir um único evento climático exclusivamente às mudanças climáticas, “em princípio, temperaturas mais quentes da superfície do mar aceleram a evaporação e adicionam mais ‘combustível’ aos ciclones tropicais”.

O estudo aponta também que, embora o número total anual de tufões não tenha mostrado aumento significativo a longo prazo, a frequência de eventos mais intensos e de rápida intensificação está em ascensão.

A combinação de tempestades consecutivas — como a sequência recente na região — causa danos mais severos do que os de eventos isolados, afirma o pesquisador Feng Xiangbo, da University of Reading.

Os especialistas destacam ainda que a expansão da zona costeira vulnerável — devido à elevação do nível do mar e à ocorrência de tempestades em novas áreas ou trajetórias — aumenta o risco para regiões de baixa altitude, como certas partes das Filipinas e do Vietnã.

Enquanto o mundo debate soluções climáticas, a destruição causada pelo tufão Kalmaegi lança luz sobre a urgência de ação frente ao aquecimento global e seus impactos sobre fenômenos meteorológicos extremos (com Reuters).