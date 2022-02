Apoiadores questionam escolha de Bolsonaro por Datena para concorrer ao Senado

Para os bolsonaristas contrariados, Datena não tem know how para política e pode "virar as costas logo logo" edit

247 - O apresentador de TV José Luiz Datena entrou para a lista de temas mais comentados no Twitter, nesta quarta-feira (23), após declaração de Bolsonaro de que apoiaria a candidatura dele ao Senado pelo estado de São Paulo. Para os os bolsonaristas contrariados, Datena não tem know how para política.

“O Datena é um instrumento da mídia televisiva e que faz o papel do homem revoltado com o sistema. Não tem "know how" em política. Logo, não nos serve”, escreveu um bolsonarista.

“Vai virar as costas logo, logo! Sai fora dessa Bolsonaro”, disse outro.

“Precisa ter experiência política para saber que Datena não é uma boa indicação?”, questiona a apoiadora de Bolsonaro.

Bolsonaro foi contrariado nesta terça-feira (22) por apoiadores, em frente ao Palácio da Alvorada, ao dizer que já conversou com Datena. Os bolsonaristas reclamaram que Datena vive atacando Jair Bolsonaro na televisão. Em resposta, Bolsonaro defendeu Datena e disse que "ninguém é santo".

O partido Republicanos convidou Datena para se filiar ao partido e se candidatar ao Senado por São Paulo. Apresentador confirmou.

