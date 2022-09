Após Bolsonaro vislumbrar derrota e dizer que vai se "recolher", internautas apostam: será na cela do Bangu 8

Apoie o 247

ICL

247 - Após Jair Bolsonaro dizer num podcast transmitido simultaneamente por sete canais no YouTube ligados ao público evangélico, que se for a "vontade de Deus" ele passará a faixa presidencial para aquele que for eleito e, em seguida, vai se "recolher", internautas projetaram que tal local de recolhimento será uma cela do presídio Bangu 8.

>>>> Bolsonaro vislumbra derrota e diz que vai se "recolher" (vídeo)

Veja a repercussão:

Há muita coisa pra se fazer sim.



Finalmente ele vai ter bastante tempo para começar a ler livros. Bangu 8 não tem mto o que fazer a não ser isso — Be #ForaGenocida! (@BBCCRF) September 13, 2022

E AQUELA VAGA EM BANGU 8? https://t.co/j2nuyS0v4B — Caboclo Cabano Curimba do Mestre Verequete (@caboclocabano) September 13, 2022

Esperamos que ele e familicia caminhem para Bangu 8 https://t.co/HBleYnBOHl — mario island (@mapersil) September 13, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.