Após criticar decisão de Moraes, Glenn Greenwald vira novo queridinho de bolsonaristas nas redes

247 - Após o jornalista estadunidense Glenn Greenwald, que atuou na Vaza Jato, ação jornalística que revelou as fraudes da Lava Jato, atacar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, bolsonaristas o elegeram nas redes como o “novo queridinho do momento”.

"Existe agora, ou já existiu, uma democracia moderna onde um único juiz exerce o poder que Alexandre de Moraes possui no Brasil? Não consigo pensar em nenhum exemplo sequer próximo", postou Glenn.

Além disso, Glenn também saiu em defesa de Monark com o argumento da “liberdade de expressão”, que ganhou destaque na mídia após fazer a defesa da legalização de partidos nazistas.

Greenwald o entrevistou em seu canal na plataforma Rumble o podcaster Monark, após o ex-youtuber ser retido na internet.

A reação dos extremistas foi imediata:

“Glenn Greenwald está levando ao mundo as informações sobre a onda de censura imposta no Brasil que derrubou Nikolas Ferreira, Bárbara. a Prof. Paula, José Medeiros e outros”, elogiou uma extremista.

Já outro militante bolsonarista disse que a atitude de Glenn serviu para “abalar a esquerda de forma histórica”.

