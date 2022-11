Após Gaviões desbloquear rodovia, Alessandra Negrini faz questão de exibir “democracia corinthiana” ao vivo na Globo

Apoie o 247

247 - Durante a transmissão do jogo Corinthians e Flamengo na noite desta quarta-feira (2), no estádio do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, atriz Alessandra Negrini fez questão de exibir sua camisa “democracia corinthiana”, símbolo de resistência do time durante o movimento das “Diretas Já”, que lutava contra a ditadura nos anos 80.

O comentarista Luis Roberto ressaltou o nome do jogador Sócrates, líder do movimento pela retomada da democracia.

Veja:

🚨VEJA: Alessandra Negrini mostrando a palavra “democracia” em rede nacional. pic.twitter.com/osMnylWHZl November 3, 2022

