Após prisão de Milton Ribeiro, internautas reagem: "Bolsonaro será o próximo"

🚨Milton Ribeiro preso.



Investigado pelos escândalos do Bolsolão do MEC, Milton Ribeiro é mais um ex-ministro de Bolsonaro envolvido em denúncias de corrupção. O governo está ruindo! Falta pouco... Bolsonaro, sua hora de se acertar com a justiça vai chegar.

