'Arthur Lira ditador' ganha as redes após ameaça do presidente da Câmara a Glauber Braga

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Câmara, Arthur Lira, se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter na tarde desta terça-feira (31), depois de cortar o microfone do deputado Glauber Braga e ameaçar mandar retirá-lo à força do plenário da Casa.

Lira quer emplacar um projeto de lei pelo qual a União deixe de ter maioria das ações da Petrobrás, o que na prática resulta na privação da companhia. Braga denunciou a manobra chamando Lira de “ditador”. Durante a confusão, Braga queria a palavra para encaminhar a matéria pelo partido. Lira teria dito que ele não estava inscrito e se deu a confusão.

Confira algumas reações à postura de Arthur Lira:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lira se comporta como um autocrata que não respeita a democracia e o parlamento brasileiro. Não suportou ouvir verdades sobre o crime que é tentar privatizar a Petrobras a toque de caixa. Foi chamado de ditador. E a resposta? Ameaçar ser ainda mais autoritário! Não vai nos calar! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) May 31, 2022





Não pode chamar o ARTHUR LIRA DE DITADOR OK pic.twitter.com/IPnIQFsQ1v CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 31, 2022





Glauber Braga chamou o Arthur Lira de ditador. Aí, ofendido por ter sido chamado de ditador, o Lira ameaçou expulsar o Glauber do plenário da Câmara. Exatamente o que um ditador faria. 🤡 — Lana de Holanda 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 (@lanadeholanda) May 31, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Arthur Lira se comporta como um grande autoritário que é. @Glauber_Braga foi denunciar como ele quer manobrar a votação sobre a privatização da Petrobras e Lira ameaçou o expulsar e cortou seu microfone. Isso é muito absurdo! — Talíria Petrone (@taliriapetrone) May 31, 2022

ABSURDO! Após ser questionado por @Glauber_Braga sobre a privatização da Petrobras, Arthur Lira cortou seu microfone, ameaçou retirar nosso deputado à força do plenário e disse que vai colocá-lo no Conselho de Ética. Ameaças não vão nos calar. Toda solidariedade a Glauber Braga! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 31, 2022

ARTHUR LIRA DITADOR! O deputado Glauber Braga foi CENSURADO, teve o microfone cortado e foi ameaçado de ser retirado do plenário à força. O motivo? Denunciar a manobra que Arthur Lira está anunciando pra aprovar a privatização da Petrobrás.



Você não tem vergonha, @ArthurLira_? pic.twitter.com/xJmOKeNeCk — Fábio Felix 🏳️‍🌈 (@fabiofelixdf) May 31, 2022

Tá Certo!

Arthur Lira não é Ditador

Lira é capacho do Vagabundo do Planalto pic.twitter.com/raBpd4Yh9M — Distopia Brazil (@Douglas86736732) May 31, 2022

O autoritarismo dos corruptos do Centrão, Arthur Lira é o chefe. https://t.co/EEq4LLijnu — O mundo muda, só não mudam meus princípios! (@vando_correia) May 31, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE