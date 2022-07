Bolsonarista surta em posto ao comemorar a redução de centavos na gasolina e dá banho no carro com o combustível (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Um bolsonarista “surtou” de emoção ao comemorar a tímida redução no preço dos combustíveis ao abastecer seu carro em um posto de gasolina, após a pressão do governo federal nos governadores pela redução do ICMS para diminuir artificialmente o preço dos combustíveis.

Animado, ele não somente abasteceu seu carro como resolveu dar um banho de gasolina no veículo.

O gado feliz que a gasolina subiu 4 e baixou 1. pic.twitter.com/sjudEPlFsh CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 7, 2022





Com arrecadação menor do imposto, saúde e educação terão investimentos inferiores, mas os extremistas seguem comemorando o fato sem citar o real motivo da crise de combustíveis no Brasil: A política de preços da Petrobras que passou a ser cotada com o preço internacional no governo Temer e que apenas beneficia seus acionistas.

Segundo o Ministério de Minas e Energia, estima-se um potencial de queda dos preços dos combustíveis ao consumidor de até R$ 1,55. No entanto, a redução é tímida em locais que a gasolina custa R$ 8,59 o litro.

