Bolsonaristas atacam Cabrini após entrevista com Sérgio Reis e chamam Record de "esquerdista"

Jornalista virou alvo dos bolsonaristas após entrevistar o cantor Sérgio Reis, que disparou ataques contra o STF e prometeu dar um golpe de estado no país no dia 7 de setembro edit

247 - O jornalista Roberto Cabrini virou alvo dos bolsonaristas na manhã desta segunda-feira (23) na rede social Twitter, após entrevistar o cantor Sérgio Reis, que prometeu dar um golpe de estado no país no dia 7 de setembro e virou alvo de diversas críticas, incluindo de artistas que não irão mais participar de parcerias com o cantor.

"Fui massacrado esses dias, nunca me telefonaram tanto na minha vida. Não estava bem física e emocionalmente para dar entrevista, porque estou triste", afirmou Sérgio em um trecho da entrevista que foi ao ar na Record na noite deste domingo (21).

A entrevista gerou a fúria dos bolsonaristas, que acusam Cabrini de

manipular a edição para criminalizar o artista.

Eles também dizem que a emissora Record, um dos principais grupos de comunicação que defendem o bolsonarismo, virou uma nova Rede Globo.

Veja:

NOTA DE APOIO!

Ao Sérgio Reis.

Essa reportagem com o Cabrini foi editada maldosamente.

Músicos, artistas que deram as costas, vcs são covardes.

Respeitem um Senhor de 81 anos com a saúde precária.

Babacas.

Cabrini prestou um enorme desserviço ao país hoje, na reportagem nojenta que fez invertendo as coisas sobre o Sérgio Reis e #Dia07VaiSerGIGANTE



Isso só nos deixa cada vez mais claro o tamanho da dominância da esquerda sobre as redações da grande mídia, que não se limita a Globo. — Paulo Filippus (@paulofilippus) August 23, 2021

Cabrini foi Calhorda . RECORD virou Globo — Raquel Blak (@RaquelBlak) August 23, 2021

Triste ver essa entrevista que o Sérgio Reis deu ao Cabrini do Domingo Espetacular, na Record. Ele está sendo pressionado e acuado, como se ele fosse culpado de um crime que não cometeu.



Sergio Reis o Brasil está com vc e dia #07deSetembroVaiSerGigante pic.twitter.com/FKZH8aSjD3