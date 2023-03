Cancelada, MC Pipokinha é obrigada a pedir desculpas após debochar de professores

Apoie o 247

ICL

247 - MC Pipokinha pediu desculpas após fazer um vídeo em que debocha do salário de professores e gerou indignação. A fala foi em resposta a um fã no Instagram, que tinha contado que discutiu com uma professora por causa da funkeira.

No vídeo em questão, ela debocha do salário dos profissionais: “não ganha nem 5 mil, enquanto eu ganho 70 (mil) apenas por show”.

Após o deboche, a cantora teve ao menos sete shows cancelados. E na noite desta quarta-feira (15), Pipokinha fez um vídeo pedindo desculpas.

"Primeiramente queria pedir desculpas a todos vocês e aos professores. Fui mal interpretada pelo o que falei. Então se eles se sentiram ofendidos comigo, queria pedir muita desculpa."

>>> O que é zoofilia, crime que Mc Pipokinha foi acusada de cometer

No entanto, a fala de deboche é apenas um ponto de várias outras polêmicas envolvendo a funkeira. Ela foi duramente criticada por fazer vídeos de conteúdo erótico com apologia à pedofilia e zoofilia.

