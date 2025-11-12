Chef milionária do MasterChef paga R$ 1,8 mil em vaga e gera debate sobre salários

247 - A Scherbi’s, doceria criada pela chef Isa Scherer, campeã do MasterChef Brasil 2021, se tornou um fenômeno nas redes sociais desde sua inauguração, há menos de um ano. A marca, que não possui loja física e atua exclusivamente por delivery, chamou atenção tanto pelo sucesso de vendas quanto por uma polêmica envolvendo uma vaga de emprego. A informação foi publicada originalmente pelo g1.

A controvérsia surgiu em maio deste ano, quando uma vaga para auxiliar de cozinha viralizou nas redes sociais. O anúncio previa jornada das 14h às 22h, trabalho em finais de semana e feriados, e salário de R$ 1,8 mil, o que gerou críticas sobre as condições oferecidas. Muitos internautas questionaram se o valor era compatível com as exigências do cargo.

Em nota, a empresa explicou que a imagem compartilhada online não mostrava todos os detalhes da vaga, já que os benefícios não apareciam no print divulgado. Isa Scherer afirmou que a Scherbi’s segue todas as normas da legislação trabalhista e que a vaga foi criada com apoio de uma consultoria especializada em RH.

A operação da Scherbi’s

A Scherbi’s começou em fase de testes no fim de janeiro e foi aberta oficialmente ao público em março de 2025. Mesmo sem loja física, o modelo de negócios por delivery rapidamente conquistou o público. Antes da inauguração oficial, um post sobre o brownie da marca ultrapassou 1,4 milhão de visualizações no X (antigo Twitter), fazendo o produto esgotar em menos de uma hora.

Em apenas três semanas, a empresa atingiu o ponto de equilíbrio financeiro — quando as receitas cobrem os custos — e registrou crescimento de mais de 400% nos pedidos em relação ao primeiro dia. Com o aumento da demanda, Isa anunciou planos de ampliar a equipe e a estrutura de produção, além de estudar a abertura de uma loja física no futuro.

O carro-chefe da doceria é o cookie, vendido a R$ 21,50 a unidade, com sabores como doce de leite com missô e gergelim e cacau com cupuaçu, dragê e limão-siciliano. Há também combos de quatro a seis unidades, custando entre R$ 82,70 e R$ 116, além de tortas e fatias de bolo no mesmo patamar de preço. Um dos produtos mais caros é a torta de cookie, vendida por R$ 53 (100 gramas).

A chef por trás da marca

Filha do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, Isa ganhou projeção nacional após vencer o MasterChef Brasil em 2021 com um menu totalmente vegano, que lhe rendeu também um lugar na lista Forbes Under 30, na categoria Gastronomia.

Antes da fama na cozinha, ela atuou como atriz em Malhação – Viva a Diferença e fundou a marca de roupas Serê, em 2019. Hoje, Isa mantém uma presença ativa nas redes sociais, onde compartilha conteúdos sobre culinária, moda e maternidade com mais de 2 milhões de seguidores.

O debate sobre a vaga

A publicação da vaga na Scherbi’s reacendeu discussões sobre os salários na gastronomia e o custo de manter operações em São Paulo. Desde julho, com a nova Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2025/2027, os pisos salariais do setor variam entre R$ 1.804 e R$ 2.360, dependendo dos benefícios e do tipo de empresa.

Segundo a Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo (Fhoresp), o valor oferecido pela Scherbi’s pode estar dentro do piso vigente à época da divulgação, considerando encargos, férias e 13º salário — o que elevaria o custo real para o empregador a cerca de R$ 3.600.

A CCT também determina direitos como vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida e assistência odontológica, além de pagamento em dobro para domingos e feriados não compensados.

Em resposta às críticas, a Scherbi’s reafirmou seu compromisso com a legislação trabalhista e afirmou que pretende continuar crescendo de forma sustentável, ampliando benefícios e oportunidades para os funcionários.

“Nosso objetivo é crescer de forma estruturada, garantindo condições adequadas e valorização da equipe”, destacou a empresa em nota.