Ciro fala em guerra entre petistas e bolsonaristas ao citar assassinato de Marcelo Arruda e é detonado: “não existe dois lados”

247 - Ciro Gomes foi duramente criticado ao usar o termo “fim da guerra” para comentar obre o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda por um terrorista bolsonarista.

De acordo com os internautas, a fala do pedetista passa a ideia de que dois grupos políticos radicais estão em conflitos, quando a verdade bolsonaristas estão recorrentemente promovendo ataques contra civis. No último mês, já foram cinco.

Arruda foi brutalmente atacado pelo bolsonarista ao comemorar seu aniversário com o tema de Lula.

Segundo boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil do Paraná e testemunhas no local, Guaranho teria aparecido na festa --que tinha como tema o PT e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e acontecia na sede da Associação Esportiva Saúde Física Itaipu (Aresfi)-- apontando uma arma ao mesmo tempo que gritava insultos aos presentes e palavras a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL), pré-candidato à reeleição.

Guaranho deixou o local a pedidos de sua mulher, dizendo que voltaria, o que de fato ocorreu pouco depois, quando disparou contra Arruda, que a essa altura estava com sua arma funcional e reagiu atingindo Guaranho.

>>> Crime de bolsonarista contra dirigente do PT repercute no exterior

"Nós estávamos na festa, que era temática do PT, isso por volta das 11h e meia (23h e meia) mais ou menos, 11h, apareceu um cara que nem era convidado, que ninguém conhece, veio com o carro até a frente e começou a gritar de dentro do carro 'É Bolsonaro... seus desgraçados, é mito', começou a gritar coisa do Bolsonaro, de dentro do carro", relatou Aluízio Palmar.

Veja a repercussão:

Análise completamente fora da realidade. Não há guerra. O que há é um presidente da República fascista que estimula a violência Política, tenta minar a democracia e as instituição e diariamente tenta dar um golpe e destruir nossa democracia. — Guto Menna 🏳️‍🌈 (@Guttto) July 10, 2022

Que [email protected] você fez , hein? Equiparou o fascismo com o PT, que sempre foi um partido democrático e agora estamos nisso. Estão vindo matar os nossos dentro de nossa casa no dia de nosso aniversário. E você continua relativizando. — Saldanha (@parox40) July 10, 2022

Guerra? Meu Deus cara.. vc tá vivendo em algum metaverso... não é possível. O ódio tá de um lado, e vc com esse discurso (e todos os seus outros) só alimenta esse ódio.. não vem com essa de paz e amor.. cada vez mais difícil ouvir vc. — Luana Bleinat (@LuaBleinat) July 10, 2022

Guerra?

Era uma festa de aniversário e ele foi atacado por um estranho! — ☭Sandro Cavalheiro☭ (@sscavalheiro) July 10, 2022





