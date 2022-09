Ciro, que criticou Monark no passado por defender partidos nazistas, agora passa pano: “você é um jovem”

Apoie o 247

247 - O candidato do PDT Ciro Gomes participou do podcast com a apresentação de Monark e mudou de opinião a respeito do youtuber.

Anteriormente, Ciro criticou a postura de Monark quando ele defendeu abertamente a criação de partidos nazistas em nome de uma equivocada liberdade de expressão.

No entanto, ao falar com o apresentador sobre o assunto, Ciro mudou de opinião: “Eu sei vivamente que você é um jovem que tem suas ideias e tem todo o direito de tê-las. E a interpretação de sua ideia deve te dar o direito de explicar uma vez, duas vezes, três vezes. Porque a ideia é para ser discutida”.

Nas duas horas de entrevistas, como de praxe, Ciro atacou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e chamou o PT de "organização criminosa" e de responsável pelo "fascismo da esquerda no Brasil". Nas redes, usuários compararam a postura do pedetista com a do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Eu já achei o Ciro muito foda. Hoje, quando vejo ele batendo um papo descontraído com um nazista e ainda postando em suas redes como se tivesse tudo ok, eu sinto tão mal que nem sei o que expressar. Muito triste. — André Janones 7040✌️ (@AndreJanonesAdv) September 22, 2022

Ciro perdeu totalmente o controle. Disse hoje no Estadão que o PSOL é financiado por George Soros. Engraçado. Enquanto ele queria nosso apoio em SP, vivia elogiando o PSOL. Agora que estamos com Lula, reproduz essas teorias da conspiração. Vai ter que responder por essa calúnia. pic.twitter.com/OkmcTCVDuv September 21, 2022

O Ciro consegue conversar com o Monark, mas não com a favela. — Lafa (@UltraLafa) September 21, 2022

