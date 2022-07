Com vídeo, Lula rebate fake news bolsonarista de que imagens de ato em Salvador foram manipuladas para fingir multidão nas ruas

Apoie o 247

247 - Após Lula arrastar uma multidão durante caminhada em Salvador, no dia 2 julho, data que é celebrada a Independência da Bahia, o ex-presidente foi acusado pelo gabinete do ódio bolsonarista de manipular imagens para aumentar o tamanho do ato.

No entanto, os bolsonaristas não contavam que vídeos aéreos foram feitos do local, que comprova que o ato de fato contou com uma multidão de baianos.

Lula criticou a farsa bolsonarista:

Veja:

Bahia hoje: enquanto uns falam em montagem, a multidão com Lula passa com os pés no chão.



🎥: @ricardostuckert pic.twitter.com/gJokuKSFb3 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 2, 2022

