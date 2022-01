Confira 10 BBBs que apoiam e elogiam abertamente Lula

Apoie o 247

247 - Seja curtindo uma declaração ou abertamente dizendo que irá votar no ex-presidente Lula, alguns participantes ou ex-participantes do Big Brother Brasil demonstram sua simpatia pelo petista.

Confira abaixo a lista de 10 BBB´s que de forma direta ou indireta apoiam o ex-presidente:

1- Thelma Assis

Em setembro de 20221, a campeã do reality da edição de 2019 conversou com Lula em uma live e aproveitou para agradecer ao político pela oportunidade criada para que ela pudesse estudar medicina durante o seu governo.

Thelma foi estudante da PUC; ela conseguiu a vaga na faculdade devido ao Prouni. "Eu recebi uma carta e nela dizia que eu tinha sido contemplada em 100% para cursar medicina, a PUC. Naquela época, a mensalidade custava R$ 3,5 mil e eu não tinha condição de passar pela porta. Eu entendo que é uma obrigação do estado, não é um favor, mas não tem como não ser grata. Se hoje estou aqui, olhando nos seus olhos, de alguma forma eu recebi uma oportunidade lá atrás", começou ela.

2- Gil do Vigor:

Na mesma live com Thelma, estava o ex-BBB Gil do Vigor, que fez vários elogios a Lula: "Como o presidente falou, se a gente começar focando no pobre, no que precisa, isso vai gerar um efeito em cadeia e vai repercutir no geral. É básico, é o simples, e as pessoas sabem disso, mas parece que algumas pessoas tampam a visão para o que é óbvio", disse Gil, que seguiu: "eu sou um exemplo disso. Eu vim de escola pública e hoje estou no PhD. Então, assim, isso nunca seria possível se lá atrás alguém não tivesse entendido a importância de trazer o pobre para onde ele deveria estar, porque tem muita fuga de conhecimento. Então eu sou extremamente apaixonado e grato pelo governo do presidente Lula, que pensou em quem precisava".

3- Arthur Picoli

O participante do BBB 2021, sempre que possível, expõe seu apoio ao ex-presidente, inclusive dentro do programa.

Ele já foi flagrado em diversas fotos posando com o “L” de Lula. Ele publicou uma foto em suas redes sociais, na manhã desta terça-feira (25), tomando vacina. Na imagem, o influencer faz um “L” com a mão enquanto recebe o imunizante. Na legenda, ele escreveu: “L de liberdade”, junto com o nome do ex-presidente.

4- Gleici Damasceno

A estudante de psicologia do Acre, Gleici Damasceno, campeã do reality show Big Brother Brasil da edição de 2019, também já expôs durante diversas ocasiões o seu apoio ao ex-presidente. Ela comemorou a saída do confinamento gritando "Lula livre!".

5- Kerline

A ex-BBB fez uma publicação declarando apoio ao ex-presidente em uma possível eleição em 2022. "E vamos de 13 em 2022", escreveu a influenciadora.

6 - Linn da Quebrada

"Todo meu respeito e carinho pelo presidente Lula, que já é meu presidente e que já se mostra disposto ao diálogo e a pensar diferentemente de como já pensamos", declarou a participante desta edição do BBB. Na casa, ela também já demonstrou seu apoio ao petista.

7- Maria

A atriz e cantora Maria Andrade, confinada nesta edição, já se posicionou dentro da casa em defesa do ex-presidente, seguindo o coro de Linn da Quebrada.

8- Pocah

A cantora e participante do BBB 21 recentemente declarou seu apoio ao ex-presidente em um show e contou com o apoio do público

9- Juliette

A campeã do BBB 21 já posou com uma bandeira do Lula Livre e também fez campaha contra Bolsonaro nas eleições de 2018.

10- Jean Wyllys

O atual político participou de umas das primeiras edições do BBB e hoje é filiado ao PT

