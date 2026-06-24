Criticada por seguidores e pelo filho, Astrid Fontenelle se retrata após apoio a Rodrigo Branco (vídeo)

247 - Astrid Fontenelle se retratou após apoio a Rodrigo Branco nas redes sociais e afirmou ter aprendido com o filho, Gabriel Fontenelle, sobre a gravidade do crime racial contra Thelma Assis, segundo. A apresentadora voltou atrás depois de ser criticada por tratar como “erro” a conduta do empresário, condenado em processo movido pela ex-BBB.

A manifestação ocorreu nesta terça-feira, 23, depois que Astrid publicou um comentário em uma postagem de Rodrigo Branco. A repercussão negativa levou a apresentadora a gravar um vídeo nas redes sociais para explicar sua posição e reconhecer que havia se equivocado ao tentar enquadrar o episódio como algo passível de perdão individual.

Astrid diz que foi alertada pelo filho

No vídeo, Astrid afirmou que o caso envolve um crime racial e citou a vitória judicial de Thelma Assis após anos de processo.

“A discussão do momento, que me envolve, é sobre um crime racial que depois de seis anos, muito tempo, a Thelminha ganhou. E aí, o racista em questão fez um post lá....primeiro me ligou, me encheu o saco. Falei que não tinha nada que fazer pronunciamento”, disse.

A apresentadora contou que foi alertada pelo filho, Gabriel Fontenelle, que é negro. Segundo ela, a conversa com o jovem a fez rever o comentário feito na publicação de Branco e compreender que a palavra “erro” não dava conta da gravidade do caso.

“Errei e no seguinte aspecto: eu falei: 'errou, mas cometeu um crime'. E isso precisa ser martelado. E chamei ele para a luta antirracista. Errei de novo. Aprendi hoje um pouco melhor o tamanho e a dimensão que é o pacto da branquitude. O Gabriel estava aqui falando: 'eu falei'”, afirmou Astrid.

Apresentadora cobra responsabilização

Ao se retratar, a apresentadora também disse ter cobrado Rodrigo Branco para que assumisse as consequências do que fez contra Thelma Assis. A médica e campeã do BBB 20 moveu o processo depois de ter sido alvo de declarações racistas feitas pelo empresário em 2020, quando ainda estava confinada no reality show da TV Globo.

“Eu falei pro cara: 'para de palhaçada, você cometeu um crime, ponto final, paga, paga o que deve na Justiça'. E as outras coisas vão ser impostas pela vida, perda de trabalho, de amizade que ele lamenta. Enfim, tem muita coisa perder, porque se tem gente que perde muito mais, é quem sofre o racismo”, declarou a apresentadora.

A fala de Astrid ganhou novo peso depois que Gabriel se manifestou nos comentários da publicação da mãe. Ele afirmou que já havia conversado com ela sobre o episódio e disse ter pedido que a apresentadora apagasse a mensagem deixada para Rodrigo Branco.

“Nós realmente já tínhamos discutido sobre essa questão e sobre o racista. Pedi para ela apagar o comentário — que não foi de bom tom e semanticamente não funcionou —, mas ele já o havia retirado; pelo menos nós não o achamos.

Fiz a minha parte com ela e peço que façam com os outros artistas! Façam com que eles entendam que: não existe a palavra ‘erro’ quando se trata de crime; não existe ‘parabéns pela coragem de se posicionar com humildade’, já que não se dá parabéns por um tal erro, quiçá racista, quiçá covarde e fruto de uma arrogância”, escreveu Gabriel.

Caso envolve processo movido por Thelma Assis

O caso que levou Rodrigo Branco à Justiça ocorreu em 2020, durante uma transmissão ao vivo. Na ocasião, o empresário fez comentários racistas sobre Thelma Assis, então participante do BBB 20. Thelma venceu aquela edição do programa e, desde então, o episódio passou a ser discutido também como exemplo da violência racial enfrentada por mulheres negras em espaços de grande visibilidade pública.

A retratação de Astrid expôs a tensão em torno do apoio público a Rodrigo Branco após a condenação. Ao reconhecer o erro, a apresentadora afirmou ter entendido melhor a crítica feita pelo filho e passou a defender que o episódio seja tratado como crime, não como um deslize de linguagem ou uma falha pessoal isolada.