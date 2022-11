Danilo Gentili defende postura de Lula e Dilma ao criticar golpismo de Bolsonaro e enfurece extremistas

Apoie o 247

247 - Conhecido por suas postagens antipetistas, Danilo Gentili enfureceu os extremistas ao postar uma mensagem comparando a postura de Lula e Dilma com a de Jair Bolsonaro.

“A Dilma quando foi impeachamada apareceu após a votação, se pronunciou e entregou o cargo.Quando a PF foi buscar o Lula ele se pronunciou, entrou no carro e foi cumprir a cana”, disse.

“O Bolsonaro é mais covarde que os seus adversários. Não se pronunciou 24horas após perder a eleição”, acrescentou.

Dilma sofreu um processo de impeachment criminoso em 2016 baseado na farsa das “pedaladas fiscais”. Já Lula foi preso político após ser vítima da Operação Lava Jato, através do ex-juiz suspeito Sergio Moro, que forjou provas para retirá-lo do pleito eleitoral de 2018 e deixar o caminho aberto para Bolsonaro vencer as eleições.

Nas redes, os extremistas estão enfurecidos com a postura de Gentili e dizem que ele se vendeu para o PT”.

