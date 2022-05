Desesperados, bolsonaristas atacam pesquisa que aponta vitória de Lula: "comunistas do DataFoice"

Apoie o 247

247 - O resultado da pesquisa Datafolha publicada nesta quinta-feira, que mostra Lula 21 pontos percentuais à frente de Bolsonaro gerou um banho de água fria no Planalto e revolta dos extremistas nas redes sociais.

Indignados com o resultado, bolsonaristas subiram a #DataFoice nos assuntos mais comentados do Twitter, chamando o grupo liberal da família Frias, dono do grupo Folha, de "comunistas".

"Bom dia. Meu Patriotas. Passando para que o Presidente só perde na fraude. Datafoice", disse um bolsonarista.

"Curioso saber de onde o datafoice vai tirar tanta vantagem se 70% dos votos são de Bolsonaro", disse outro extremista revoltado.

