Eduardo Bolsonaro faltou agenda oficial no plenário da Câmara para se esbaldar no Catar

247 - Além de decepcionar seus amigos “patriotas” com sua presença na porta dos quartéis, Eduardo Bolsonaro também ignorou sua função de deputado ao não comparecer à Câmara para poder curtir dias de folga ao lado de sua esposa na Copa do Catar.

A agenda oficial do deputado no site do legislativo registra que ele estava em dois eventos legislativos nesta segunda-feira (28), às 9h, no Congresso Nacional. No entanto, estava num continente distante, quando foi flagrado pelas Câmeras da Globo no estádio.

Foi com o tom de ironia que os internautas registraram nas redes sociais a presença de Eduardo Bolsonaro no evento esportivo da Fifa. Ele foi flagrado pelas câmeras da Globo curtindo a Copa do Mundo durante o jogo de Brasil e Suíça, enquanto seus companheiros patriotas acampam na porta de quarteis clamando por um golpe de estado.

“Todo dia sai de casa um otário e um esperto. O esperto, no caso, Eduardo Bolsonaro, está no Catar curtindo a vida na copa do mundo, tomando um chopp geladinho com sua esposa. Já o otário, neste momento está na porta do quartel tomando uma chuva bem gelada”, comentou um internauta.

