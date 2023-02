"Enquanto Lula sobrevoa litoral devastado, Bolsonaro curtiu férias no Beto Carrero nas enchentes da Bahia", destacam internautas

Postura do ex-ocupante do Planalto e atual presidente da República são completamente opostas, apontam as postagens edit

247 - As redes sociais foram tomadas nesta quarta-feira (22) por comparações envolvendo Jair Bolsonaro e o presidente Lula.

Enquanto o líder extremista ignorou por completo as chuvas que devastaram a região do sul da Bahia em 2022, com direito a visita no parque do Beto Carrero, Lula seguiu na direção oposta, interrompendo suas férias para imediatamente sobrevoar as áreas atingidas no litoral norte de São Paulo pelas chuvas, que causou, até o momento, 48 mortes e dezenas de desaparecidos.

Além de sobrevoar o local, Lula indicou também o apoio do governo federal para a reconstrução das cidades afetadas.

