Erros de tradução, maus-tratos, notificação da Beyoncé e piadas nas redes: as polêmicas envolvendo "Dark Horse"

247 - O primeiro trailer de Dark Horse, filme que contará a história de Jair Bolsonaro, a ser interpretado por Jim Caviezel, chama a atenção pelos erros gramaticais. O longa, que será integralmente em inglês, apresenta problemas em seu formato de divulgação prévia: algumas palavras foram escritas ou conjugadas de maneira errada.

De acordo com reportagem da Veja, em uma das frases, ao invés de ser “directed by Cyrus Nowrasteh”, que em tradução livre seria “dirigido por Cyrus Nowrasteh”, está “direct by”, que em português seria “direto por”. Além disso, em outro momento, o texto diz: “is begin told to the world”. O certo seria: “is being told to the world”. Na versão do trailer, a tradução seria ”está começando a ser contada ao mundo”, ao invés de “está sendo contada ao mundo”. O filme tem previsão para ser lançado em 2o26.

Além disso, o trailer também chamou a atenção nas redes sociais pela qualidade duvidosa. Em diversas postagens internautas comentam que o filme parece mais uma paródia que baixa qualidade, chegando a ser comparada às produções do grupo de humor Hermes e Renato, da extinta MTV, do que propriamente a uma produção que se compromete a relatar os fatos sem soar caricato.

Outras questões também causam ruídos na divulgação do filme. Diversos figurantes denunciaram sofrer maus tratos na produção do longa, incluindo agressões físicas e a ingestão de comida estragada. Além disso, até a cantora Beyoncé entrou na história, e não foi para enaltecer o longa. - A equipe a cantora confirmou ter iniciado ações legais para remover a música Survivor do trailer do filme “The Dark Horse”,