Família de Marília divulga nota sobre polêmica com Naiara Azevedo: "o que nos magoa é usar a mídia de maneira estratégica"

247 - Após João Gustavo, irmão da cantora Marília Mendonça, se manifestar pelas redes sociais sobre a participação da cantora Naiara Azevedo no "BBB 22", a família da cantora emitiu nota se manifestando sobre a polêmica e explicando as razões da indignação de João Gustavo.

“Estamos aqui com a missão de cumprir a vontade da Marília, todas as músicas autorizadas por ela em vida serão lançadas, como ela queria. O que nos magoa é usar a mídia de maneira estratégica para forçar a liberação, sem ao menos nos comunicar. Todos os artistas, têm tido o respeito de nos procurar. Nunca fomos contatados pela Naiara ou por ninguém da equipe dela. Os motivos para a negativa sempre coube a Marília. E nós iremos respeitar sempre a vontade dela, outras músicas ainda serão lançadas porque era o desejo dela. Infelizmente, temos lidado com este tipo de coisa diariamente. Não peçam para quem vive a dor se conformar com tudo, porque o que temos é muito maior, lidamos com a perda da filha, da irmã e da mãe, não se trata única e exclusivamente da artista Marília Mendonça.”

João Gustavo detonou a sertaneja, afirmando que ela entrou no reality para se promover e tentar ganhar a atração "em cima" da rainha da sofrência, que morreu em novembro de 2021, em decorrência de um acidente aéreo.

