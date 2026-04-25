Fãs de Michael Jackson promovem briga generalizada em sessão do filme no Rio (vídeo)

247 - Uma briga generalizada durante a exibição do filme Michael chamou a atenção nas redes sociais e gerou repercussão nacional. O episódio ocorreu na quarta-feira (22), em uma sala de cinema no Rio de Janeiro, durante a estreia do longa-metragem que retrata a trajetória do cantor Michael Jackson. As informações foram divulgadas inicialmente por vídeos compartilhados por espectadores nas redes sociais.

As imagens, que rapidamente viralizaram, mostram o momento em que a sessão é interrompida por uma discussão que evolui para empurrões e gritos entre os presentes. Em meio à confusão, algumas pessoas pedem para que um dos envolvidos deixe o local, enquanto outras tentam conter o tumulto e acalmar os ânimos.

Apesar do clima de tensão dentro da sala de cinema, não há registro de feridos. Ainda assim, o episódio causou desconforto entre os espectadores, muitos dos quais haviam comparecido à estreia com grande expectativa em relação ao filme.

O longa “Michael” é uma cinebiografia que acompanha desde os primeiros passos do artista no grupo Jackson 5 até o auge de sua carreira solo, explorando momentos marcantes de sua vida pessoal e profissional. A produção vinha sendo amplamente aguardada por fãs ao redor do mundo.

Até o momento, a causa da briga não foi esclarecida. Não há informações oficiais sobre o que teria motivado o desentendimento entre os envolvidos, e o caso segue sem confirmação de apuração por autoridades locais.



