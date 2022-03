Feliciano apaga tuite elogiando filme em que Danilo Gentili é acusado de pedofilia

Bolsonarista, no entanto, esqueceu da máxima das redes e teve print do tuite publicado nos comentários edit

Apoie o 247

ICL

Fórum - Um dos mais ferrenhos defensores do conservadorismo e da pauta dos "bons costumes" entre apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), o deputado Marco Feliciano (PL-SP) comunicou aos seguidores que apagou um tuite de 2017 em que posa ao lado do cartaz do filme "Como se Tornar o Pior Aluno da Escola", roteirizado por Danilo Gentili e com atuação do humorista Fabio Porchat.

O filme entrou na mira dos bolsonaristas após o deputado André Fernandes (PL) gravar um vídeo acusando o filme de pedofilia devido a uma cena em que o personagem de Porchat tenta abusar dos protagonistas, dois adolescentes.

>>> Danilo Gentili e Fabio Porchat são acusados de pedofilia e ministro da Justiça diz que 'solicitou providências cabíveis'

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso chegou à ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, que prometeu abrir uma investigação. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, também disse neste domingo (13) que vai determinar “imediatamente” que a pasta adote providências contra o filme.

"Comunico q apaguei o tuite de 2017 onde elogiei o filme do Danilo Gentili. Confesso q ñ me recordo da cena q faz apologia à pedofilia, devo ter saído p/atender telefone. Se tivesse visto faria o q sempre fiz c/outros filmes, teria denunciado. Ainda dá tempo, tomando providências", publicou Feliciano na manhã desta segunda-feira (14) em suas redes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra da matéria no portal Fórum

A moral e os crimes são seletivos nesse governo.

Tá do nosso lado ? É legal

Não está do nosso lado ? É crime pic.twitter.com/uZgif9XI7i CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 14, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: