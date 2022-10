Flávio Bolsonaro compartilha fake news grotesca forjando apoio de Casimiro, eleitor de Lula, ao seu pai

Apoie o 247

247 - Uma fake news grotesca manipulando uma foto do aniversário do influenciador Casimiro em que ele segura o número 29 foi compartilhada por Flávio Bolsonaro nos stories do Instagrem, usando uma imagem manipulada com o número 22 para dizer que o famoso irá votar em Bolsonaro (veja abaixo a imagem correta).

>>> Jornalista e influenciador Casimiro anuncia apoio a Lula: "vou votar no Barba" (vídeo)

Camiro já disse abertamente que irá votar no petista nas eleições. 'Se Bolsonaro tá de um lado, eu tô do outro', disse.

Não é a primeira vez que Flávio compartilha mentiras a respeito de Lula. Nesta quinta-feira (20), o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que as plataformas digitais responsáveis pelo Twitter, Instagram, TikTok e Facebook retirem do ar, no prazo de 24 horas, postagens de Nikolas Ferreira, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli que associam o candidato Luiz Inácio Lula da Silva ao uso de drogas, assassinato, censura, aborto, fechamento de igrejas, entre outras acusações. Em caso de descumprimento da decisão, a multa é de R$ 50 mil por dia.

