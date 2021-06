Gil do Vigor: “o Brasil só vai voltar a crescer quando Bolsonaro sair do poder”

O ex-BBB Gil do Vigor, criador do meme, “o Brasil tá lascado”, usou suas redes sociais para pedir o Fora Bolsonaro edit

247 - O ex-BBB Gil do Vigor, criador do meme, “o Brasil tá lascado”, usou suas redes sociais nesta segunda-feira (21) para pedir o Fora Bolsonaro, seguindo o exemplo da cantora Anitta, que responsabilizou o mandatário pelas 500 mil mortes em decorrência da Covid.

“Muitos me questionam quando a crise vai acabar e o Brasil voltar a crescer, portanto decidi responder: QUANDO O BOLSONARO E SUA TURMA SAIREM DO PODER!!!!!!!”, disse Gil, que é economista.

Ao contrário de Gil e Anitta, a cantora Ivete Sangalo agiu na contramão das figuras públicas que usam sua fama para combater as agressões diárias do governo. Ela foi duramente criticada pelo seu silêncio diante do genocídio contra os brasileiros, no não combate à pandemia. Ivete lamentou as 500 mil mortes, mas disse que sua postagem não era sobre “partidos políticos''.

