Gil do Vigor se revolta após Tadeu Schmidt ser desrespeitado no BBB

Gil do Vigor, participante que se jogou durante o BBB21, anda ligado no que acontece edit

247 - Depois de acompanhar o comportamento dos brothers no ao vivo, Gil compartilhou sua revolta no Twitter. Ele escreveu “se comprometer no jogo” e emojis de deboche. Porém, ao escrever sobre “desrespeitar o Tadeu”, ele acrescentou emojis de sorriso. Ou seja, para o ex-BBB, o elenco estava sendo desrespeitoso com o comunicador que começou neste ano a apresentar o Big Brother Brasil. “Gente, a essa altura eu já estaria batendo palmas e dado alguns surtos ahahahahaha”, acrescentou em outro tweet. A reportagem é do portal EM OFF.

Se comprometer no jogo: 😕😕

Desrespeitar o Tadeu: 😊😊 — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) February 1, 2022

Ainda no Twitter, os internautas também compartilharam o que acharam sobre a maneira de se portar dos participantes do BBB22. “Acho muita falta de respeito de algumas pessoas aí distribuindo patadas no Tadeu. Ele é o apresentador do programa e se mostra sempre solícito para os participantes! E ainda ficam rindo como se fosse algo engraçado ser mal educado”, apontou o perfil Fofoquei, na rede social do passarinho.

“Gente, assunto sério agora, alguém precisa dar um grito com eles com a falta de respeito que estão com o Tadeu desde o primeiro dia: não deixam o APRESENTADOR falar, ficam cortando e agora deram pra ficar dando patada nele??? isso é um absurdo”, disse Carlos, também no Twitter. “Fico mal com os foras que os participantes dão no Tadeu às vezes. Falta de respeito”, concordou Julia.

