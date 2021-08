"Grande dia" bomba no Twitter após prisão de Roberto Jefferson

247 - Após a prisão do presidente do PTB, Roberto Jefferson, detido nesta manhã por ordem do STF, internautas subiram a #grandedia nos assuntos mais comentados do Twitter.

Internautas ressaltaram que Jefferson é o “meu bandido preferido” dos bolsonaristas e já havia disparado diversas ameaças contra a Suprema Corte.

Horas antes de ser preso, o bolsonarista atacou Alexandre de Moraes, chamando o ministro de “cachorro”.

Veja a repercussão:

hahahahah o bandido de estimação dos que não têm bandido de estimação foi preso.

GRANDE DIAhttps://t.co/ibiFrrdqPA PUBLICIDADE August 13, 2021

O ministro @alexandre mandou prender o psicopata Roberto Jefferson, homofóbico, tirano, que vive atentando contra as instituições democráticas e as minorias sociais.



GRANDE DIA 👍🏾 Faz arminha agora, Roberto Jefferson! — ERIKA HILTON 🏳️‍⚧️💉 (@ErikakHilton) August 13, 2021

Roberto Jefferson na cadeia

GRANDE DIA pic.twitter.com/XVeqIlBaFJ — detremura em 🏡 (@detremura) August 13, 2021

Grande Dia essa sexta-feira 13 para democracia do Brasil. Roberto Jefferson é esperado pelos bolsonaristas na cadeia o Daniel Silveira até sextou. 👍 pic.twitter.com/E029ddam8Z