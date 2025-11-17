Idoso perde R$ 32 mil achando que namorava Juliana Paes

247 - Um morador de Pocrane, no interior de Minas Gerais, foi alvo de um golpe virtual ao acreditar que mantinha um relacionamento amoroso com a atriz Juliana Paes. As informações foram inicialmente divulgadas pela coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. Ao longo de três meses, o idoso realizou transferências que somaram R$ 32 mil via Pix para criminosos que se passavam pela artista nas redes sociais.

O golpe teve início com mensagens afetuosas enviadas por um perfil falso que utilizava fotos manipuladas de Juliana Paes. Os golpistas criaram um enredo de proximidade emocional e promessas de encontros presenciais, levando o idoso a acreditar na autenticidade da relação virtual. Em seguida, passaram a solicitar dinheiro sob o argumento de supostas dificuldades financeiras.

A família da vítima percebeu movimentações suspeitas na conta bancária e, desconfiada, decidiu intervir. Após questionarem o idoso, descobriram a troca de mensagens com o perfil fraudulento e rapidamente acionaram a polícia. A investigação confirmou que a conta usada para o suposto romance era operada por criminosos especializados em golpes sentimentais.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso agora está sob apuração para tentar identificar os responsáveis. Esse tipo de crime, conhecido como “golpe do amor” ou romance scam, tem se tornado cada vez mais comum no ambiente digital, especialmente entre pessoas idosas ou em situação de maior vulnerabilidade emocional.

As autoridades reforçam que perfis de celebridades raramente fazem contatos pessoais com desconhecidos e que pedidos de dinheiro devem sempre ser encarados como alerta máximo. A orientação é nunca realizar transferências sem verificar a autenticidade das informações e, diante de qualquer suspeita, procurar imediatamente a polícia ou a instituição financeira.