Internautas debocham de desfile de tanques: "chama o Luciano Huck para reformar esses entulhos"

247 - Internautas subiram na manhã desta terça-feira a #LucianoHuck nos assuntos mais comentados do Twitter e ressaltaram que o aparato militar do Exército, que desfilou hoje pela Esplanada dos Ministérios, deveria ir para o programa “Lata Velha”, apresentado pelo global, que recupera veículos usados e corroídos pelo tempo.

Tanques desfilaram pela Esplanada dos Ministérios a partir de 8h30 desta terça-feira. Na rampa do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro e os comandantes militares estavam posicionados para que o comboio de blindados passasse diante deles.

Há alarme no Congresso Nacional e na cúpula do Judiciário com o desfile. As imagens do desfile foram exibidas em uma live transmitida pelo Facebook de Bolsonaro .

Estavam ao lado de Bolsonaro na porta do Palácio o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e os chefes militares da Aeronáutica, Exército e Marinha. O presidente acenou durante a passagem do comboio, enquanto seguidores gritavam ao fundo.

é pro Luciano Huck selecionar pro lata velha? https://t.co/fJ2WUZqKM2
August 10, 2021





AJUDA LUCIANO



Desfile de tanques do exército promovido por Bolsonaro mostra que veículos estão precisando passar por algumas reformas no programa Lata Velha. pic.twitter.com/n02DagFV37 — Bora Conversar Política (@BCPolitica) August 10, 2021

E o desfile durou 10 minutos. Latas de sardinha que parecem ter servido à Guerra do Paraguai enfumaçaram as ruas de Brasília. Meia dúzia de apoiadores mugiram nas calçadas. Um presidente corrupto e generais covardes, todos sem máscaras, receberam um pedaço de papel. Fim. — Roberto Andrés (@rrandres) August 10, 2021