Internautas destacam fiasco de atos bolsonaristas por voto impresso (vídeos)

247 - Apoiadores de Jair Bolsonaro foram às ruas neste domingo (1) em algumas cidades do país em atos a favor do voto impresso e do presidente Jair Bolsonaro.

Foram registradas manifestações em pelo menos dez estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Roraima.

A maioria dos manifestantes usava roupas nas cores verde e amarela e carregava cartazes e faixas com mensagens sobre pedido de voto impresso nas eleições de 2022 e com declarações em apoio a Bolsonaro.

Nas redes sociais, internautas destacaram a baixa adesão de pessoas em algumas manifestações. Confira algumas reações:

Urgente! Carreata imensa de bolsomínions aqui em Boa Viagem, Recife! pic.twitter.com/a79qmO82KJ — Fabiano Barbosa (@Fabiano69457389) August 1, 2021





Que alegria ver que a ficha do povo caiu. https://t.co/xtdAxSh2hY — Hildegard Angel (@hilde_angel) August 1, 2021

Meu irmão Ig Aronovich @lostart , q é fotógrafo profissional, colocou 3 fotos q ele tirou de manifestações na Paulista no msm horário e local: duas Fora Bolso (29/5 e 24/7) e uma pró-Capetão (hoje). Minha conclusão: gado derretendo! https://t.co/mPaSb7UAYq pic.twitter.com/H7fcwXpiIN August 1, 2021

Manifestação de bolsonaristas por voto impresso não reúne ninguém https://t.co/cUGDSku7PM — Dr.Fernando Ortiz (@DrFernandoOrtiz) August 1, 2021

