Internautas ironizam "grande descoberta" da Globo sobre golpismo de Moro: "Merval chegou em 2016"

Esse camarada no vídeo é o Merval Pereira. Jornalista do grupo Globo.

Talvez o maior entusiasta de Sérgio Moro e da Lava-Jato.

Hj, ao ver Moro como assessor do malandro mentiroso miliciano no debate da Band a ficha dele caiu.

Demorou 4 anos pra que isso acontecesse. pic.twitter.com/7mm7CzMfuj