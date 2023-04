Internautas resgatam reportagem de Patrícia Poeta cortando Dilma e tomando invertida da ex-presidente (vídeo)

Apoie o 247

247 - Com o nome de Patrícia Poeta em alta, após um momento constrangedor da global interrompendo seu colega de palco Manoel Soares, internautas resgataram uma reportagem em que Poeta entrevista a então presidente Dilma Rousseff no Planalto.

No vídeo, Dilma estava justamente dizendo possuir uma relação de “alto nível” com a base aliada , quando foi interrompida e surpreendida com uma pergunta que ia na contramão de sua afirmação.

>>>> Ex-âncora do JN revela temperamento de Patrícia Poeta após polêmica com Manoel Soares

“Como você controla esse toma lá dá cá?, questionou Poeta.

Dilma imediatamente ironizou: “Me dê um exemplo do dá cá e eu te explico o toma lá”.

Dilma explicou depois que a resposta foi uma brincadeira, após perceber que Poeta não entendeu a ironia.

Veja:

Patrícia Poeta desde sempre interrompe a fala das pessoas.. Não dá pra responder a pergunta sem saber o q ela quer dizer com Toma Lá Da Cá! A resposta da Dilma foi brilhante! Na época o povo não entendia as sacadas da Dilma e a mídia ajudava a deturpar a imagem da Presidente. pic.twitter.com/uCqBlVgpat — Rachel Blade Runner ☭ (@Fercarlula) April 6, 2023

