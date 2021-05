Ludmilla se revolta com pedido para se posicionar contra Bolsonaro e briga com seguidores

Fala da cantora criticando pedidos para opinar politicamente contra Jair Bolsonaro ocorre após ela participar de uma mega festa no Copacabana Palace com 500 pessoas edit

247 - A cantora Ludmilla foi criticada por seus seguidores e se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter no fim de semana após se recusar a comentar sobre os protestos contra Jair Bolsonaro que foram organizados em algumas capitais do país. Ela ainda rebateu os fãs, dizendo que eles já a fizeram pensar em deixar de existir. A informação é do portal Na Telinha.

Em uma sequência de publicações, ela defendeu seu direito em permanecer calada diante dos fatos e reforçar todas as vezes em que foi criticada, sobretudo por emitir opiniões políticas.

Ludmilla, que já curtiu postagens de Jair Bolsonaro e provocou aglomerações durante a pandemia, como a festa que participou com 500 pessoas no Copacabana Palace, decidiu usar sua plataforma para mostrar sua indignação com as cobranças que recebe.

"Vocês já me fizeram sentir vontade de não existir mais, vocês já me fizeram não me expressar nas minhas redes, vocês já me fizeram apagar várias coisas, vocês já me fizeram deletar as minhas redes sociais, então eu cheguei à conclusão que eu nunca vou agradar todo mundo e também não faço mais questão disso, tem algumas pessoas loucas e cheias de ódio", disparou.

é problemático, se eu não falo também é problemático, se eu engordo é problemático, se eu emagreço e fico com a perna fina é problemático, se eu faço uma música sobre o que eu vivo é problemático.

Vocês já me fizeram sentir vontade de não existir mais, vocês já me fizeram não ... — LUDMILLA (@Ludmilla) May 29, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.