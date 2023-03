Lulano247 é um dos assuntos mais comentados do Brasil no Trends do Twitter

Apoie o 247

ICL

247 - A primeira entrevista que Lula concedeu ao vivo em sua gestão é o tema do momento na mídia. No início da tarde desta quinta-feira (21), o assunto #Lulano247 era um dos mais comentados do Brasil, no Trends Topics do Twitter.

Veja a repercussão dos internautas:

Foi Sensacional “LULA NO 247” ❤️❤️ March 21, 2023





LULA NO 247 https://t.co/Zf0QdlFN7M — Humberto Costa (@senadorhumberto) March 21, 2023

Presidente Lula no 247 "é muita irresponsabilidade do Banco Central manter a taxa de juros a 13,75%". FORA Campos Neto. pic.twitter.com/MLAdkQeBWl March 21, 2023

No nosso governo vai ter pobre no orçamento, SIM! LULA NO 247. March 21, 2023

Enquanto tem LULA NO 247 tem Bozo fugido com medo da cadeia. pic.twitter.com/mj2IZuxu2B — Joao Domenech (@joaodomenech) March 21, 2023

Assista:





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.