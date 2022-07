Meme da Família Dinossauro 'invadindo" encontro de Bolsonaro com embaixadores explode nas redes (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um meme considerado pelos internautas como “didático” bombou nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (20). Foi inserido no telão do encontro de Jair Bolsonaro com embaixadores um trecho do seriado Família Dinossauros, que fez sucesso mundial nos anos 90, apontando o cenário de crise econômica, ao invés das aventuras golpistas propostas pelo chefe do executivo.

>>> "Vergonha internacional", "vexame": militares reagem aos ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas

Bolsonaro cometeu mais um crime ao reunir os embaixadores com o objetivo principal de atacar as urnas eletrônicas e colocar sob suspeita o sistema eleitoral brasileiro.

Veja:

Pedagógico. pic.twitter.com/DdOBYthRhM — Antonio Tabet (@antoniotabet) July 20, 2022





