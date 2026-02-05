Menino de 9 anos fica gravemente ferido ao imitar desafio viral do TikTok

247 - Um garoto de 9 anos ficou gravemente ferido ao tentar reproduzir um desafio viral nas redes sociais, segundo relatos de veículos internacionais que repercutem a ocorrência nos Estados Unidos. O caso foi registrado no estado de Illinois e ganhou atenção por alertar sobre os riscos de conteúdos perigosos que circulam em plataformas como o TikTok e podem incentivar comportamentos arriscados entre crianças e adolescentes.

De acordo com a mãe da criança, Whitney Grubb, o filho, identificado como Caleb Chabolla, colocou um brinquedo sensorial no micro-ondas na tentativa de “amolecê-lo”, como demonstrado em vídeos que viu na internet. O objeto, conhecido como NeeDoh Cube, contém um material gelatinoso que, ao ser aquecido, acabou explodindo segundos depois de ser retirado do forno. A explosão lançou a substância extremamente quente contra o rosto e as mãos do menino, que sofreu queimaduras severas. A família descreveu o momento como extremamente traumático. “Ele estava chorando e apenas gritando, ‘It burns. It burns’”, relatou a mãe, citando as palavras do filho durante a sequência de dor, enquanto o lado direito do rosto parecia estar “derretendo”, conforme divulgado por emissoras que cobriram o caso nos Estados Unidos.

Caleb, que foi levado ao hospital após o acidente, afirmou que havia tentado o procedimento porque um colega já tinha feito algo semelhante, embora não tenha se machucado. “It’s like a stress toy, and I didn’t know it was a trend on TikTok before. Because my friend did it before, but… she didn’t get hurt”, disse o menino, destacando que nem sempre os riscos apareciam refletidos nos vídeos que assistiu. Profissionais médicos alertaram que esse tipo de brinquedo não é projetado para ser aquecido, e que a combinação de calor e materiais internos pode representar um risco substancial quando exposta a temperaturas extremas. Enquanto isso, a família de Caleb tenta aproveitar a experiência para conscientizar outros pais e crianças.

A mãe afirmou que sua mensagem é prevenir que outras famílias vivenciem situações semelhantes: “Estas pessoas não sabem as repercussões do que esses desafios e tendências bobas podem fazer com as crianças, especialmente as mais jovens.” O Loyola University Medical Center, hospital onde Caleb recebeu atendimento especializado, informou que essa já é a quarta ocorrência envolvendo brinquedos do tipo NeeDoh Cube neste ano, reforçando a necessidade de cautela em relação a desafios que se disseminam nas redes sociais.