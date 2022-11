Neymar é detonado nas redes após zombar de antiga dependência química de Casagrande

"Sofria muito no início, quando lia pessoas me chamando de drogado, viciado, cheirador. Não são críticas, são ataques preconceituosos. Não me surpreende de forma alguma quando uma pessoa como Neymar curte um post com essas perversidades, preconceitos e grosserias."



🎙 Casagrande pic.twitter.com/j4ih2wbj7o