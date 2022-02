Paulinha Abelha, do Calcinha Preta, está com meningite; saiba o que é

Apoie o 247

247 - A cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, está em coma, internada. Ela foi diagnosticada na quinta-feira, 17, com meningite, uma bactéria no cérebro. A assessoria da cantora informou que ela estava com insuficiência renal e durante a noit noite foi transferida do Hospital Unimed, em Aracaju, para o Hospital Primavera, na mesma cidade.

O que é meningite?

Meningite é a infecção das meninges, membranas de tecido conjuntivo que envolvem e protegem o cérebro e a medula espinhal. Quando bactérias rompem a proteção, elas inflamam as meninges, causando a doença, que é grave, bastante contagiosa e pode provocar morte.

Esse é o caso de Paulinha. Existem tipos menos frequentes de meningite, como as causadas por fungos e parasitas, além das não infecciosas.

A meningite se propaga de pessoa para pessoa através de gotículas e secreções liberadas pelo nariz e garganta. Segundo o Centro de Prevenção e Controle de Doenças, nos Estados Unidos, cerca de 10% da população é portadora do meningococo no nariz ou na garganta, sem apresentar qualquer sintoma.

As meningites mais graves são as bacterianas e virais, pois possuem maior capacidade de causar surtos. As principais bactérias causadoras da meningite são a Neisseria meningitidis (meningococo), Streptococcus pneumoniae (pneumococo) e Haemophilus influenzae.

Os sintomas da doença são febre, dor de cabeça, rigidez do pescoço, mal-estar, náusea, vômito, sensibilidade à luz, confusão mental e manchas vermelhas na pele.

A doença é tratada com antibióticos aplicados na veia através de uma internação hospitalar. A maioria dos casos evolui para a cura. Quanto mais cedo começar o tratamento, melhor. Segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações, o risco de morte por meningite é alto, entre 10% a 20%, podendo chegar a 70% se houver infecção generalizada.

