Randolfe segue Barroso e reage a bolsonarista: “Perdeu, mané!” (vídeo)

Randolfe foi ofendido por uma bolsonarista no Aeroporto do Cairo, no Egito

247- “O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), coordenador da campanha de Lula e líder da oposição a Jair Bolsonaro, foi ofendido por uma bolsonarista no Aeroporto do Cairo, no Egito”, informa o jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Metrópoles.

“A brasileira, que não quis se identificar, afirmou, sem explicar por quê, que o senador ‘deveria ter vergonha’ e que ‘o Brasil está parado’ — provavelmente referindo-se aos brasileiros que pararam de trabalhar e se mudaram para a porta de quartéis para pedir um golpe de Estado”, aponta Amado.

Veja a cenas:

