Saiba quem são os famosos e políticos que prestam apoio a Maurício Souza, demitido por ataque homofóbico

247 - Após ataque homofóbico seguido de demissão, o jogador de volei Maurício Souza tem recebido mensagens de solidaridade. Nesta manhã, a #SomosTodosMaurícioSouza era um dos assuntos mais comentados no Twitter.

Entre os famosos que apoiam o ataque homofóbico estão o jogador Felipe Melo, o jorgador de volei Nenê Hilário, o secretário de Cultura Mário Frias, o apresentador Bolsonarista Sikêra Júnior e o senador Flávio Bolsonaro.

Na tarde desta quarta-feira (27), o Minas Tênis Clube anunciou a demissão do central Maurício Souza. A rescisão ocorreu após as declarações homofóbicas do atleta. O clube aguardava que o esportista se retratasse e fizesse uma declaração pública imediata, o que ocorreu, mas com ironia.

“Vim aqui para pedir desculpas a todos que se sentiram ofendidos com a minha opinião, por eu defender aquilo que eu acredito. Não foi a minha intenção. Assim como vocês defendem o que vocês acreditam, eu também tenho o direito de defender o que eu acredito”, afirmou o atleta, nesta manhã.

