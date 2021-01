Saiba quem são os famosos que vibraram na churrascaria quando Bolsonaro mandou imprensa à PQP

247 - Em uma churrascaria em Brasília, na tarde desta quarta-feira (28), Jair Bolsonaro foi aplaudido com ênfase por membros do governo, após mandar a imprensa para “pqp”, irritado com as denúncias de gastos exorbitantes e possíveis superfaturamentos em itens supérfluos, como bombons e leite condensado.

Além dos ministros que, eufóricos, aplaudiam seu chefe, famosos também registraram presença no local e aclamaram os palavrões do extremista.

Nomes como Neymar Pai, Naiara Azevedo, Sorocaba, Diego & Arnaldo, Amado Batista, Rick, Netinho e Marcão do Povo registraram presença no local e tietaram Bolsonaro com fotos.

Naiara Azevedo foi duramente criticada pelos fãs após tirar foto com Bolsonaro. “Comeu muito leite condensado?", perguntou um internauta.

Outro nome que ganhou destaque nas redes foi o do cantor Amado Batista. Internautas disseram que ele passará a ser chamado de “Odiado Batista”.

O conhecimento liberta. Saiba mais