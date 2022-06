STJ suspende autorização de “Festa da Banana” na Bahia, que teria cachê de R$ 700 mil a Gusttavo Lima

Apoie o 247

247 - Em uma reviravolta sobre o caso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu a decisão que autorizava a realização da milionária “Festa da banana”, na cidade de Teolândia, na Bahia, que teria o sertanejo Gusttavo Lima como uma das atrações principais.

O pedido de suspensão havia sido feito pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), que acionou a Justiça após suspeitas de irregularidades nos gastos com a festa – somente Gusttavo Lima receberia mais de R$ 700 mil de cachê - e foi atendido por decisão judicial.

O município de Teolândia está em estado de emergência oficial desde final do ano passado e gastaria mais de R$ 2 milhões com a festa. Ao todo, o festival teria 28 shows, com um custo total de R$ 2 milhões, o que corresponde a 40% do dinheiro gasto com a saúde do município ao longo do último ano, informa reportagem do G1.

A organização da Festa da Banana chegou a ironizar a decisão do STJ no Twitter dizendo que Gusttavo Lima iria sim se apresentar: “Hoje tá mais fácil o mundo acabar do que Gusttavo Lima não se apresentar na Festa da Banana. Cheguem cedo!”. Pouco depois, porém, a mensagem foi apagada e substituída por outra que informava o cancelamento: “Com muita tristeza, comunicamos o cancelamento da festa de hoje!”.

A decisão deste domingo, assinada pelo presidente o STJ, ministro Humberto Martins, acontece em meio a um escândalo envolvendo dinheiro público destinado a cachês de sertanejos. Dois shows de Gusttavo Lima foram cancelados. Em uma pequena cidade de Minas Gerais, o cantor receberia R$ 1,2 milhão. Em São Luiz, Roraima, o cachê era de R$ 800 mil. Em Magé, no Rio de Janeiro, uma investigação foi aberta para apurar os valores ao cantor.

