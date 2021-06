SuperpedidodeImpeachment torna-se o assunto mais comentado do Twitter e internautas cobram ação de Lira

Internautas cobram o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pela abertura do processo de impeachment edit

247 - Nesta quarta-feira (30), partidos políticos como PT, PSOL, e PCdoB, entidades como a Central dos Movimentos Populares (CMP), a Frente Brasil Popular e a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) e políticos como os deputados federais Alexandre Frota (PSDB-SP) e Joice Hasselmann (PSL-SP) protocolaram na Câmara dos Deputados um superpedido de impeachment contra Jair Bolsonaro.

O ganhou forte repercussão nas redes sociais e rapidamente se tornou o assunto mais comentado do Twitter por volta das 17h.

Entre as publicações, internautas celebram o movimento político de união a favor do impeachment de Bolsonaro e pressionam o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pela abertura do processo.

Veja:

"É o início do fim do governo Bolsonaro", crava @julianopsol na apresentação do #SuperpedidoDeImpeachment. pic.twitter.com/AbRBrdXiQg — PSOL 50 (@psol50) June 30, 2021

É a 1a. vez na história do BR que entregamos um #SuperpedidodeImpeachment Precisamos nos salvar das garras do genocida. O documento aponta os crimes de prevaricação, atentado contra o livre exercício dos Poderes, omissão no combate à pandemia e outros. ▶️https://t.co/sQuc9FaNfj pic.twitter.com/KomzAnYJIE — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) June 30, 2021

"Bolsonaro conseguiu fazer em 2 anos e meio o PIOR governo da história desse país." "Eu fui líder desse ogro" "Eu fui líder desse monstro" @joicehasselmann #SuperpedidodeImpeachment pic.twitter.com/Y6xFrDK6Fd — Val_Ce1ᶜˢᶜ💉😷 (@Val_Ce1) June 30, 2021

Veio aí um #SuperPedidoDeImpeachment

E aí @ArthurLira_ tá ficando difícil sentar nessa pilha de pedidos hein? — Bic Müller (@bicmuller) June 30, 2021

QUE DELICIAAAAAAAAA ELE VAI CAIR#SuperpedidodeImpeachment — bea (@fuckswiftx) June 30, 2021

